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В Норвегии обеспокоены «агрессивным поведением» России
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В Норвегии обеспокоены «агрессивным поведением» России 

РИА Новости 4 часа назад
Фото: Северпост
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Министр обороны Норвегии Франк Бакке-Йенсен в ходе встречи с американским коллегой Джеймсом Мэттисом выразил обеспокоенность в связи с «агрессивным» поведением России у границ королевства.
"Мы наблюдаем агрессивное поведение России у наших границ и пристально следим за развитием российских вооруженных сил", — сказал Бакке-Йенсен.
Он отметил, что норвежские военные особенно обеспокоены учениями, проводимыми российской стороной в непосредственной близости к территории Норвегии.
"Во время учений Россия переместила в довольно короткие сроки значительное количество военнослужащих на север страны. К норвежской границе были также передислоцированы российские ракетные системы. Это вызывает у нас опасения", — добавил глава Минобороны Норвегии, слова которого приводит издание VG.
Ранее руководитель военной разведывательной службы Норвегии заявил, что российские военные в 2017 году нанесение ударов по целям в королевстве.
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