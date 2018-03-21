В Приморье моряки-подводники отметили свой профессиональный праздник

Опубликован репортаж с подводной ложки.

19 марта свой профессиональный праздник встретили моряки-подводники. Важный день для всех, чья жизнь связана с подводным флотом — но особенно значима эта дата для экипажей боевых военных субмарин. Съемочной группе «Вести: Приморье» удалось посетить подводную лодку Б-190 «Краснокаменск» на базе во Владивостоке . Каково это — жить и нести службу под толщей океана?

Настоящая служба моряков-подводников мало похожа на кинокартины. К примеру, чтобы просто поменять курс дизельно-электрической субмарины «Буки-190» не достаточно повернуть пару рычагов — одновременно и слаженно должны сработать минимум пять боевых постов. Экипаж подлодки и корабль действуют, как единый живой организм. А вот непрошеных гостей субмарина, как правило, не жалует.

Евгений Талов, корреспондент: «Для неподготовленного человека перемещение по подводной лодке — настоящее испытание, но натренированный экипаж способен преодолеть все отсеки меньше, чем за одну минуту».

За время долгого боевого дежурства подводники привыкают не только к кораблю, но и друг к другу. В итоге относительно маленький экипаж по меркам морфлота — всего 57 человек — чувствует себя как одна большая семья. Владимир Ламонов служит в подводном флоте по примеру отца — тот был мичманом на атомной субмарине. О своем выборе молодой человек не пожалел. Сейчас, говорит Владимир, к тяготам походной жизни уже привык — зато в подводной кухне есть свои плюсы.

Владимир Ламонов, командир гидроакустической группы: «В плане приема пищи, у подводников всегда было очень хорошее обеспечение, норма довольствия — четвертая по продуктам. В нашем рационе присутствуют такие вещи, как шоколад, вобла, вино положено, красная икра бывала… Т.е. лучше, чем на берегу и лучше, чем у кого бы то ни было. Лучше нас, наверное, только космонавты питаются!»

Скрасить месяцы в море и под его поверхностью — с этой задачей каждый справляется по-своему. Так кают-компания подлодки «Буки-190» — почти что настоящая картинная галерея, здесь развешаны работы талантливых моряков.

Никита Булдыгин, старший помощник командира: «При первом погружении молодые матросы, мичмана, офицеры, кто первый раз погружается, выпивают — командир им лично дает плафон заборной соленой воды с глубины, на которой находится лодка. Они выпивают этот плафон и после этого докладывают, что служат России и подводному флоту».

В подводном флоте Приморья сильны и другие традиции — так даже в преддверии профессионального праздника моряки серьезно готовятся к будущим походам. Тем более, что 19-ая бригада подводных лодок, что базируется во Владивостоке, уже несколько лет получает отличные оценки от командования Тихоокеанского флота за свою боевую подготовку, сообщает «Вести: Приморье».