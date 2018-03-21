Ещё
Названа роль Крыма в модернизации Черноморского флота
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Названа роль Крыма в модернизации Черноморского флота 

РИА Новости 3 часа назад
МОСКВА, 21 мар — РИА Новости. Точкой отсчета в процессе модернизации для Черноморского флота РФ стало воссоединение Крыма с Россией в 2014 году, заявил командующий Черноморским флотом адмирал Александр Витко.
"Для Черноморского флота воссоединение Крыма с Россией в 2014 году стало точкой отсчета в процессе модернизации. По сути, с 1992 по 2014 год Черноморский флот не менялся и остановился в своем развитии. Это было обусловлено позицией Украины, которая не только категорически возражала против замены корабельного состава, но и умудрялась зарабатывать на проблемах флота, взимая немыслимые пошлины за ввоз запчастей, топлива и других необходимых для поддержания боеготовности средств", — сказал Витко в интервью газете «Красная звезда».
Он отметил, что Украина «вместе с „друзьями“ рассчитывала на то, что в скором времени Черноморский флот умрет своей естественной смертью и, как говорится, нет флота — нет проблемы, а освободившаяся от российского ЧФ инфраструктура вполне пригодна для использования».
"Ситуация кардинально изменилась в 2014 году. Уже 1 декабря мы сформировали ряд новых объединений, соединений и частей, в частности была возрождена Крымская военно-морская база, а позднее армейский корпус ЧФ. В кратчайшие сроки в Крыму была создана межвидовая самодостаточная группировка сил", — подчеркнул Витко.
Он также сообщил, что с 2015 года флот начал активно пополняться новыми кораблями и вспомогательными судами. Всего флот уже получил порядка 50 новейших боевых кораблей, катеров и судов обеспечения.
"Это невиданные для нас показатели, которые потребовали не только усилий по формированию экипажей, но и реализации программ по подготовке мест базирования, организации получения и хранения вооружения нового поколения, эффективность которого неоднократно доказана на практике, в том числе в операции по борьбе с международным терроризмом на территории Сирии", — подчеркнул командующий.
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей республики Крым и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав РФ. Крымские власти провели референдум после госпереворота на Украине в феврале 2014 года. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство РФ неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма «закрыт окончательно».
РИА Новости: последние новости
Эксперт прокомментировал указ Путина о призыве запасников на военные сборы На Байконуре утвердили новый экипаж МКС Адмирал Валуев рассказал, как усилить Балтфлот
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Как Путин поступит с Собчак после выборов60
Россияне приготовились затянуть пояса534
«Реактивные» танки избавят от «украинского» оружия
Отец Литвиненко назвал убийцу сына162
Маккейн раскритиковал Трампа за поздравление Путина175
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение