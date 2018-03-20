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Обстрел Дамаска из Восточной Гуты привел к массовым жертвам
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Обстрел Дамаска из Восточной Гуты привел к массовым жертвам 

Деловая газета «Взгляд» 3 часа назад
Террористы из Восточной Гуты обстреляли Дамаск и окрестности, погибли 24 человека, сообщают источники.
«24 человека погибли и 32 ранены, по предварительным данным, в результате ракетного обстрела боевиков из Восточной Гуты Дамаска и его окрестностей во вторник», — цитирует РИА «Новости» источника в полиции.
Ракеты разрывались и в историческом центре сирийской столицы — в квартале Имара и районе Маззе.
«Количество жертв не окончательное, так как обстрел продолжается», — отметил собеседник.
Ранее сирийские СМИ сообщали о гибели четырех граждан в ходе ракетного обстрела квартала Кашкуль на окраине Дамаска.
Во вторник министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что за последние пять дней из Восточной Гуты вышли почти 80 тыс. человек, освобождено 65% территории региона.
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