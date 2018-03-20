Обстрел Дамаска из Восточной Гуты привел к массовым жертвам

Террористы из Восточной Гуты обстреляли Дамаск и окрестности, погибли 24 человека, сообщают источники.

«24 человека погибли и 32 ранены, по предварительным данным, в результате ракетного обстрела боевиков из Восточной Гуты Дамаска и его окрестностей во вторник», — цитирует РИА «Новости» источника в полиции.

Ракеты разрывались и в историческом центре сирийской столицы — в квартале Имара и районе Маззе.

«Количество жертв не окончательное, так как обстрел продолжается», — отметил собеседник.

Ранее сирийские СМИ сообщали о гибели четырех граждан в ходе ракетного обстрела квартала Кашкуль на окраине Дамаска.