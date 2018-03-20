Более 260 расчетов военных кинологов ВС РФ принимают участие в первом отборочном этапе конкурса «Верный друг» 

Военнослужащие в составе команд продемонстрируют свои достижения на окружных и видовых этапах соревнований, которые пройдут в середине мая.
Военные кинологи из соединений и воинских частей Вооруженных Сил Российской Федерации принимают участие в борьбе за право называться лучшими в рамках первого этапа кинологического конкурса «Верный друг», который проходит в период с 19 по 26 марта в пунктах постоянной дислокации.
Более 260 расчетов в составе 65 команд, где спецификой военной службы предусмотрено использование служебных собак, представляют четыре военных округа и Северный флот, Воздушно-космические силы России, Ракетные войска стратегического назначения, Воздушно-десантные войска, центральные органы военного управления Минобороны России.
Для проведения индивидуальной подготовки кинологов и дрессировки служебных собак задействовано более 60 специально оборудованных мест в воинских частях по всей стране.
Лучшие кинологи со служебными собаками в составе команд продемонстрируют свои достижения на окружных и видовых этапах соревнований, которые пройдут в середине мая.
Военные кинологи из 470-го учебного центра служебного собаководства ВС РФ, которые представляли Вооруженные Силы Российской Федерации на АрМИ-2017, также приступили к тренировкам для участия в третьем международном кинологическом конкурсе «Верный друг» в 2018 году.
По итогам конкурса кинологов в 2017 году команда Вооруженных Сил Российской Федерации заняла первое место. В конкурсе также приняли участие команды военных кинологов из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана и Египта, а также ДОСААФ России.