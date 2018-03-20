Корветы «Бойкий» и «Стойкий» Балтийского флота провели плановое учение по уничтожению морских целей

Помимо этого, экипажами корветов были отработаны вопросы по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, выполнены условные торпедные стрельбы и учебные минные постановки.

В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота корабельная ударная группа в составе корветов «Бойкий» и «Стойкий» выполнила электронные ракетные пуски по морским целям, имитирующим боевые корабли условного противника.

Помимо этого, экипажами корветов были отработаны вопросы по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, выполнены условные торпедные стрельбы и учебные минные постановки.