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Корветы «Бойкий» и «Стойкий» Балтийского флота провели плановое учение по уничтожению морских целей
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Корветы «Бойкий» и «Стойкий» Балтийского флота провели плановое учение по уничтожению морских целей 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Помимо этого, экипажами корветов были отработаны вопросы по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, выполнены условные торпедные стрельбы и учебные минные постановки.
В соответствии с планом боевой подготовки Балтийского флота корабельная ударная группа в составе корветов «Бойкий» и «Стойкий» выполнила электронные ракетные пуски по морским целям, имитирующим боевые корабли условного противника.
Помимо этого, экипажами корветов были отработаны вопросы по поиску и слежению за подводными лодками условного противника, выполнены условные торпедные стрельбы и учебные минные постановки.
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