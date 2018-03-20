Оренбургские разведчики представят 2-ю общевойсковую армию на конкурсе «Отличники войсковой разведки»

Военнослужащие соревновались в стрельбе из различных видов оружия, вождении боевой машины пехоты, выхода разведывательного отделения в тыл противника, проведении разведывательной засады и преодолении «Тропы разведчика».

Оренбургские разведчики представят 2-ю общевойсковую армию Центрального военного округа на окружном конкурсе «Отличники войсковой разведки».

В ходе отборочного конкурса соревновались шесть лучших разведывательных отделений соединений и воинских частей 2-й общевойсковой армии, всего более 70 военнослужащих-разведчиков.

Военнослужащие соревновались в стрельбе из различных видов оружия, вождении боевой машины пехоты, выхода разведывательного отделения в тыл противника, проведении разведывательной засады и преодолении «Тропы разведчика».