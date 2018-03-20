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Танкисты ЮВО под Волгоградом осваивают тактику танковых дуэлей
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Танкисты ЮВО под Волгоградом осваивают тактику танковых дуэлей 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, экипажи танков совершенствуют навыки одиночного маневрирования на поле боя и в составе подразделений, выхода во фланг и тыл условного противника.
Танкисты соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области, изучают новые приемы ведения боя в ходе полевых занятий на полигоне Прудбой.
Военнослужащие на практике отрабатывают танковые засады и дуэли. Участникам танковой дуэли необходимо первым обнаружить цель и поразить условного противника с использованием холостых боеприпасов.
Стрельба ведется холостыми выстрелами. Широко используются имитационные и маскировочные средства. Дуэли танкистов проходят наряду с плановыми занятиями по вождению, выполнению упражнений учебных стрельб штатным снарядом.
Кроме того, экипажи совершенствуют навыки одиночного маневрирования на поле боя и в составе подразделений, выхода во фланг и тыл условного противника.
При этом особое внимание при розыгрыше практических действий уделяется вопросам взаимодействия танковых подразделений с мотострелками и артиллеристами.
Боевая учеба танкистов завершится проведением батальонных тактических учений с боевой стрельбой, которые пройдут в первом квартале этого года.
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