Танкисты ЮВО под Волгоградом осваивают тактику танковых дуэлей

Кроме того, экипажи танков совершенствуют навыки одиночного маневрирования на поле боя и в составе подразделений, выхода во фланг и тыл условного противника.

Танкисты соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области , изучают новые приемы ведения боя в ходе полевых занятий на полигоне Прудбой.

Военнослужащие на практике отрабатывают танковые засады и дуэли. Участникам танковой дуэли необходимо первым обнаружить цель и поразить условного противника с использованием холостых боеприпасов.

Стрельба ведется холостыми выстрелами. Широко используются имитационные и маскировочные средства. Дуэли танкистов проходят наряду с плановыми занятиями по вождению, выполнению упражнений учебных стрельб штатным снарядом.

Кроме того, экипажи совершенствуют навыки одиночного маневрирования на поле боя и в составе подразделений, выхода во фланг и тыл условного противника.

При этом особое внимание при розыгрыше практических действий уделяется вопросам взаимодействия танковых подразделений с мотострелками и артиллеристами.

Боевая учеба танкистов завершится проведением батальонных тактических учений с боевой стрельбой, которые пройдут в первом квартале этого года.