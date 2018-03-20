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Военнослужащие ВВО встретили военную делегацию Монголии, прибывшую для участия в планирующей конференции по учению «Селенга-2018»
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Военнослужащие ВВО встретили военную делегацию Монголии, прибывшую для участия в планирующей конференции по учению «Селенга-2018» 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В Улан-Уде будет согласован район проведения учения, количество привлекаемых сил и средств, организация материально-технического обеспечения.
Военнослужащие Восточного военного округа провели встречу с военной делегацией Монголии, прибывшей для участия в первой планирующей конференции по подготовке к совместному российско-монгольскому военному учению «Селенга-2018».
В ходе первого раунда консультаций, который проходит в городе Улан-Удэ (Республика Бурятия), представители общевойскового объединения Восточного военного округа и штаба командования Сухопутными войсками Вооруженных Сил Монголии согласуют район проведения будущего учения, количество сил и средств, привлекаемых к маневрам, организацию материально-технического обеспечения.
В текущем году российско-монгольское антитеррористическое учение «Селенга-2018» состоится во втором полугодии на одном из полигонов на территории Восточного военного округа.
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