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Разведчики ЦВО отрабатывают устройство засад и скрытное передвижение зимой
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Разведчики ЦВО отрабатывают устройство засад и скрытное передвижение зимой 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Кроме того, военнослужащим предстоит выполнить задачи скоростного передвижения на лыжах, ориентирования на местности, организации отдыха в зимних условиях.
Тактико-специальные занятия с военнослужащими разведывательных подразделений по ведению засадных действий и скрытного перемещения в зимних условиях проходят в соединениях и воинских частях Центрального военного округа в Челябинской области.
В ходе занятий личный состав отрабатывает ряд задач по скрытному выдвижению в назначенные районы, ведению визуальной и технической разведки с использованием радиоэлектронных средств, организации засады, минированию подъездных путей и уничтожению узлов связи и пунктов управления условного противника.
Кроме того, военнослужащим предстоит отработать задачи скоростного передвижения на лыжах, ориентирования на местности, организации отдыха в зимних условиях.
В занятиях принимает участие до двухсот военнослужащих разведывательных подразделений общевойсковых и танковых соединений и задействовано до 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.
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