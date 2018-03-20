Разведчики ЦВО отрабатывают устройство засад и скрытное передвижение зимой

Кроме того, военнослужащим предстоит выполнить задачи скоростного передвижения на лыжах, ориентирования на местности, организации отдыха в зимних условиях.

Тактико-специальные занятия с военнослужащими разведывательных подразделений по ведению засадных действий и скрытного перемещения в зимних условиях проходят в соединениях и воинских частях Центрального военного округа в Челябинской области

В ходе занятий личный состав отрабатывает ряд задач по скрытному выдвижению в назначенные районы, ведению визуальной и технической разведки с использованием радиоэлектронных средств, организации засады, минированию подъездных путей и уничтожению узлов связи и пунктов управления условного противника.

Кроме того, военнослужащим предстоит отработать задачи скоростного передвижения на лыжах, ориентирования на местности, организации отдыха в зимних условиях.

В занятиях принимает участие до двухсот военнослужащих разведывательных подразделений общевойсковых и танковых соединений и задействовано до 50 единиц вооружения, военной и специальной техники.