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На Кубани начался самый зрелищный этап окружных состязаний профессионального мастерства летных экипажей «Авиадартс-2018»
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На Кубани начался самый зрелищный этап окружных состязаний профессионального мастерства летных экипажей «Авиадартс-2018» 

ТК «Звезда» 4 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе соревнований экипажам необходимо пройти заданный маршрут протяженностью около 150 км, в указанное время выйти на три поворотных пункта, а также преодолеть систему ПВО.
Сегодня на аэродроме штурмового авиационного полка, базирующегося в Краснодарском крае, в рамках подготовки к Армейским международным играм начался финальный этап окружных состязаний профессионального мастерства летных экипажей «Авиадартс-2018».
В состязаниях принимают участие летчики соединений и воинских частей армейской и оперативно-тактической авиации, базирующихся в Ростовской, Волгоградской областях, Ставропольском и Краснодарском краях, на штурмовиках Су-25СМ, истребителях Су-27СМ3, истребителях-бомбардировщиках Су-34, ударных вертолетах Ка-52 «Аллигатор» и Ми-35, а также транспортно-боевых вертолетах Ми-8АМТШ «Терминатор».
В ходе соревнований экипажам необходимо пройти заданный маршрут протяженностью около 150 км, в указанное время выйти на три поворотных пункта, а также преодолеть систему ПВО.
При выполнении полетных заданий военные летчики выполняют пуски неуправляемых ракет, сброс авиабомб и стрельбы из 30-мм авиационной пушки по наземным мишеням, имитирующим военную технику и живую силу условного противника.
Всего в конкурсе, который продлится до конца недели, принимают участие более 40 лучших авиационных экипажей ЮВО.
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