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Военные железнодорожники ЦВО завершили первый этап строительства моста через Большой Енисей
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Военные железнодорожники ЦВО завершили первый этап строительства моста через Большой Енисей 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Он соединит пункт постоянной дислокации горной мотострелковой бригады с новым полигоном Кара-Хаак и позволит существенно сократить время на дорогу при транспортировке военнослужащих и техники на полевые занятия.
Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Хакассии, завершили первый этап строительства моста через Большой Енисей — забивку свай.
Более 80 металлических свай потребовалось для большого автодорожного моста (БАРМ) протяженностью 217 метров. Он соединит пункт постоянной дислокации горной мотострелковой бригады с новым полигоном Кара-Хаак и позволит существенно сократить время на дорогу при транспортировке военнослужащих и техники на полевые занятия.
Ранее специалисты завершили подготовительные работы, в ходе которых провели геодезическую разбивку моста и отсыпку скальными породами подходов к нему. Строительные работы планируется завершить в мае 2018 года.
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