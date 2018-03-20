Военные железнодорожники ЦВО завершили первый этап строительства моста через Большой Енисей

Он соединит пункт постоянной дислокации горной мотострелковой бригады с новым полигоном Кара-Хаак и позволит существенно сократить время на дорогу при транспортировке военнослужащих и техники на полевые занятия.

Военнослужащие железнодорожного соединения Центрального военного округа, дислоцированного в Хакассии , завершили первый этап строительства моста через Большой Енисей — забивку свай.

Более 80 металлических свай потребовалось для большого автодорожного моста (БАРМ) протяженностью 217 метров. Он соединит пункт постоянной дислокации горной мотострелковой бригады с новым полигоном Кара-Хаак и позволит существенно сократить время на дорогу при транспортировке военнослужащих и техники на полевые занятия.

Ранее специалисты завершили подготовительные работы, в ходе которых провели геодезическую разбивку моста и отсыпку скальными породами подходов к нему. Строительные работы планируется завершить в мае 2018 года.