На старт выходят люди и собаки

Более 260 расчетов военных кинологов Вооруженных сил России принимают участие в первом отборочном этапе Международного кинологического конкурса «Верный друг».

Белоруссии, Ирана, Казахстана и Китая. Как сообщили «Вечерней Москве» в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России , эти состязания уже традиционно проводятся в рамках «АрМИ-2018» — Армейских международных игр. В этом году состоятся четвертые такие соревнования военных профессионалов из многих стран мира. IV Армейские международные игры «АрМИ-2018» пройдут с 28 июля по 11 августа 2018 года. Соревнования пройдут на территории шести государств: России, Азербайджана

В борьбе за право называться лучшими в своей воинской специальности соревнуются летчики, танкисты, мотострелки, десантники, зенитчики и многие другие военнослужащие — всего в ходе игр планируется провести 27 международных конкурсов. Одно из самых зрелищных состязаний на АрМИ — кинологический конкурса «Верный друг». Только что начавшийся первый — отборочный — этап будет проходить до 26 марта в пунктах постоянной дислокации соединений и воинских частей, где спецификой военной службы предусмотрено использование служебных собак. За победу будут сражаться более 260 кинологических расчетов в составе 65 команд. Военные кинологи и их питомцы представляют четыре военных округа Вооруженных сил Российской Федерации, Северный флот, Воздушно-космические силы, Ракетные войска стратегического назначения , Воздушно-десантные войска, центральные органы военного управления Минобороны России. Также приступили к тренировкам для участия в Международном кинологическом конкурсе «Верный друг» в 2018 году и военные кинологи из 470 учебного центра служебного собаководства Минобороны РФ, которые представляли нашу армию на «АрМИ-2017». В прошлом году команда России заняла первое место. В конкурсе также принимали участие команды военных кинологов из Белоруссии, Казахстана, Узбекистана Египта , а также вне конкурса ДОСААФ России

В этом году для проведения индивидуальной подготовки кинологов и дрессировки служебных собак задействовано более 60 специально оборудованных учебных мест в воинских частях по всей стране. Лучшие кинологи со служебными собаками в составе команд продемонстрируют свои достижения на окружных и видовых этапах соревнований, которые пройдут в середине мая.

Справка

Международный кинологический конкурс «Верный друг» пройдет в рамках Международных армейских игр — 2018 в 470-м учебном центре служебного собаководства Вооруженных сил Российской Федерации в Дмитровском районе Московской области . Конкурсанты будут соревноваться в 4-х упражнениях.

Первое — «Дог-биатлон» (индивидуальная гонка). Дистанция 3 200 метров с двумя огневыми рубежами (1 огневой рубеж — стрельба из мелкокалиберной винтовки в положении лежа через 800 метров после старта, 2 огневой рубеж — стрельба из мелкокалиберной винтовки в положении стоя через 2 километра 400 метров после старта).

Второе — «Преодоление 300-метровой полосы препятствий со служебными собаками».

Третье — «Защитная служба» (задержание нарушителя, его досмотр с последующей защитой от нападения, конвоирование нарушителя с последующей защитой от нападения, защита от нападения нарушителя в движении).

Четвертое упражнение — «Дог-биатлон» (эстафета). 4 участника со служебными собаками, дистанция 1 600 метров с одним огневым рубежом — стрельба из мелкокалиберной винтовки в положении стоя через 800 метров после старта.

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