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Сто южнокорейских генералов отправят в отставку
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Сто южнокорейских генералов отправят в отставку 

Российская Газета 6 часов назад
Фото: Российская Газета
В течение ближайших четырех лет в Вооруженных силах Южной Кореи количество генералов уменьшится сразу на 100 человек. Этот план входит в состав программы «Военная реформа 2.0», которая нацелена на создание более компактной, но в то же время лучше оснащенной и отвечающей требованиям современности армии.
"Первоначально мы планировали сократить лишь 80 генеральских должностей в войсках, но министр обороны Сон Ён Му сам предложил пойти дальше, уменьшив количество генералов на 100 человек", — заявили в правительстве Южной Кореи.
Данное сокращение было неизбежно, так как численность армии РК снизится в ближайшие годы на 118 тысяч человек, достигнув в итоге показателя в 500 тысяч. Эта во многом вынужденная мера вызвана снижением рождаемости в стране.
В Южной Корее до сих пор действует всеобщая воинская повинность. Срок службы для солдат — в среднем около двух лет.
В первую очередь волна сокращений среди как генералов, так и обычных военнослужащих затронет сухопутные войска. Из ожидаемой «сотни» 90 генеральских должностей будут ликвидированы именно в этом роде войск, тогда как в ВМС, ВВС и корпусе морской пехоты количество генералов уменьшится лишь на 10 человек.
Впрочем, в структуре ВС РК доминирует именно сухопутная армия. В настоящий момент в южнокорейских сухопутных войсках насчитывается 313 генералов, в военно-воздушных силах — 59, в ВМС — 49, в морской пехоте — 15.
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