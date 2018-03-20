Плавмастерская ПМ-56 Черноморского флота возвращается в Севастополь из Средиземного моря

В настоящее время судно выполняет проход через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

Плавучая мастерская Черноморского флота ПМ-56 возвращается в Севастополь из Средиземного моря.

В настоящее время судно выполняет проход через черноморские проливы Босфор и Дарданеллы.

В период нахождения вспомогательного судна в составе группировки экипаж осуществлял обеспечение и поддержание технической готовности кораблей и судов российского Военно-Морского Флота, выполняющих задачи в Средиземном море.

Ранее в дальней морской зоне плавучую мастерскую ПМ— 56 на основе плановой ротации сменило однотипное судно Черноморского флота ПМ-138.