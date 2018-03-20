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Преимущества современного автомата АК-15 показали на видео
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Преимущества современного автомата АК-15 показали на видео 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Новейший автомат Калашникова АК-15 продемонстрировал на видео сайт Калашников Media.
Автомат снабжен четырехпозиционным телескопическим складным прикладом. Предохранитель с подпальцевой полочкой получил четвертое положение — режим отсечки огня по два выстрела. Жестко крепится в передней и задней частях крышка ствольной коробки, она сохраняет среднюю точку попадания при снятии или установке.
Диоптрический прицел с механизмом ввода боковых поправок имеет установки для стрельбы до 800 метров. В оружии можно использовать магазины всех типов, в том числе повышенной емкости секторного и барабанного типа. Автомат производит до 700 выстрелов в минуту. Вес магазина на 30 патронов — 243 грамма.
Автоматы АК-12 и АК-15 поступили на вооружение Минобороны Российской Федерации в начале нынешнего года. Они войдут в комплект боевой экипировки «Ратника» второго поколения. Для бойцов сухопутных войск он станет доступным к 2020 году. До этого автоматы прошли испытания в некоторых частях министерства обороны РФ.
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