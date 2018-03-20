Преимущества современного автомата АК-15 показали на видео

Новейший автомат Калашникова АК-15 продемонстрировал на видео сайт Калашников Media.

Автомат снабжен четырехпозиционным телескопическим складным прикладом. Предохранитель с подпальцевой полочкой получил четвертое положение — режим отсечки огня по два выстрела. Жестко крепится в передней и задней частях крышка ствольной коробки, она сохраняет среднюю точку попадания при снятии или установке.

Диоптрический прицел с механизмом ввода боковых поправок имеет установки для стрельбы до 800 метров. В оружии можно использовать магазины всех типов, в том числе повышенной емкости секторного и барабанного типа. Автомат производит до 700 выстрелов в минуту. Вес магазина на 30 патронов — 243 грамма.