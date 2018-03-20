Музей на подлодке на улице Свободы посетили дети из Южного округа

Дети из стационарного отделения центра поддержки семьи и детства «Планета семьи» Южного округа Москвы в рамках военно-патриотического клуба «Ударник» посетили музей-подводную лодку Б-396 на улице Свободы. — Детям рассказали историю Военно-Морского Флота России , познакомили с внутренним устройством подводной лодки, рассказали о жизни экипажа во время погружения. Ребята почувствовали себя настоящими подводниками, — отметили в пресс-службе центра. Напомним, музей истории ВМФ на подводной лодке находится в парке «Северное Тушино» по адресу: улица Свободы, вл. 44–48. (ск)