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Музей на подлодке на улице Свободы посетили дети из Южного округа
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Музей на подлодке на улице Свободы посетили дети из Южного округа 

Управа района Куркино 3 часа назад
Фото: Управа района Куркино
Дети из стационарного отделения центра поддержки семьи и детства «Планета семьи» Южного округа Москвы в рамках военно-патриотического клуба «Ударник» посетили музей-подводную лодку Б-396 на улице Свободы.
— Детям рассказали историю Военно-Морского Флота России, познакомили с внутренним устройством подводной лодки, рассказали о жизни экипажа во время погружения. Ребята почувствовали себя настоящими подводниками, — отметили в пресс-службе центра.
Напомним, музей истории ВМФ на подводной лодке находится в парке «Северное Тушино» по адресу: улица Свободы, вл. 44–48. (ск)
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