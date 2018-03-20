Российские пилоты установили девять мировых рекордов на самолете Як-130

Международная авиационная федерация зарегистрировала рекорды, которые пилоты ОКБ им. А. С. Яковлева установили на учебно-боевом самолете Як-130.

Серия рекордных полетов прошла на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова в период с 17 по 26 октября 2016 г., сообщает пресс-служба корпорации «Иркут»

Речь идет о рекордах скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее в классе серийных турбореактивных самолетов наземного базирования с взлетной массой от 6000 до 9000 кг.

В состав экипажей входили летчики-испытатели Герой России Олег Кононенко , Герой России Олег Мутовин, Андрей Воропаев, Василий Севастьянов.