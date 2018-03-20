Российские пилоты установили девять мировых рекордов на самолете Як-130 

Международная авиационная федерация зарегистрировала рекорды, которые пилоты ОКБ им. А. С. Яковлева установили на учебно-боевом самолете Як-130.
Серия рекордных полетов прошла на аэродроме ЛИИ им. М. М. Громова в период с 17 по 26 октября 2016 г., сообщает пресс-служба корпорации «Иркут».
Речь идет о рекордах скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее в классе серийных турбореактивных самолетов наземного базирования с взлетной массой от 6000 до 9000 кг.
В состав экипажей входили летчики-испытатели Герой России Олег Кононенко, Герой России Олег Мутовин, Андрей Воропаев, Василий Севастьянов.
Як-130 создан для обучения пилотов и для нанесения ударов по наземным целям. Также способен уничтожать малоскоростные воздушные цели. На вооружении ВКС РФ стоит около 95 Як-130 по состоянию на 2018 год.