Сторожевой корабль «Ярослав Мудрый» отстрелялся в Балтийском море

Сторожевой корабль Балтийского флота " Ярослав Мудрый " в морских полигонах отработал действия корабельного боевого расчета по поражению ракетным и артиллерийским комплексами условных морской и воздушной целей.

Как сообщили в отделе информационного обеспечения пресс-службы ЗВО по Балтийскому флоту, СКР вышел в море в рамках курсовой задачи. Экипаж корабля тренировался в постановке радиоэлектронных помех, провел учения по борьбе за живучесть корабля на ходу, по прохождению узкости и плаванию в условиях ограниченной видимости, а также выполнил ряд противодиверсионных мероприятий.

Экипаж «Ярослава Мудрого» также отработал прием вертолетов палубной авиации Ка-27. Морские летчики облетели средства ПВО корабля и совершили посадки на его вертолетную площадку в светлое и темное время суток.

Курсовая задача (К-2) для всего плавсостава Балтфлота — экзамен на боевую зрелость. В ее рамках экипажу СКР предстоит выполнить более десяти боевых упражнений.

Справка «РГ»

"Ярослав Мудрый" — новейший многоцелевой корабль, предназначенный для решения широкого круга задач, в том числе поиска и уничтожения подводных лодок, обеспечения противокорабельной и противолодочной обороны боевых кораблей и судов в море, нанесения ударов по кораблям и судам в море и базах, поддержки боевых действий сухопутных войск, обеспечения высадки морских десантов.

Оснащен современными образцами оружия, в том числе — противокорабельный ракетный комплекс, зенитные ракетные комплексы среднего и ближнего радиуса действия, реактивная бомбометная установка РБУ-6000. На корабле базируется палубный вертолет Ка-27.

Водоизмещение — 4500 тонн, скорость — около 30 узлов. Длина корабля — почти 130 метров, ширина — более 15 метров. Автономность плавания — 30 суток.