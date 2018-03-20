Стало известно, сколько прыжков совершили морпехи Северного флота

Военнослужащие Северного флота усовершенствовали воздушно-десантную подготовку.

Бойцы десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты береговых войск Северного флота начали выполнение прыжков с парашютом. Свои первые прыжки совершили военнослужащие молодого пополнения, призывники 2017 года.

Во время практических занятий они совершили 291 прыжок с борта вертолета Ми-8 авиабазы 45 армии ВВС и ПВО Северного флота.

Традиционно в зимнем периоде обучения с увеличением продолжительности светового дня в Заполярье личный состав разведывательных и десантно-штурмовых подразделений сухопутных и береговых войск Северного флота проходил активную воздушно-десантную подготовку.

Десантники совершали прыжки в различном диапазоне высот — от 600 до 1200 метров с военно-транспортных самолетов и вертолетов. Одновременно осуществляли высадку групп в количестве 30 человек.

Во время проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отработали практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием.

После приземления они провели занятия по обороне района высадки, захвату и удержанию укрепленных огневых точек.

Выполнению практических прыжков с парашютом предшествовала серьезная подготовка десантников на наземных тренажерах.

С началом зимнего периода обучения военнослужащие изучали характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта. Практические элементы выхода из самолета и приземления они отработали на универсальном парашютном тренажере.

Парашютные прыжки в зимнем периоде обучения продлятся до конца весны. Планируется, что в общей сложности морские пехотинцы выполнят несколько сотен прыжков, из расчета не менее двух прыжков на каждого человека.