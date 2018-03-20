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Стало известно, сколько прыжков совершили морпехи Северного флота
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Стало известно, сколько прыжков совершили морпехи Северного флота 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
Военнослужащие Северного флота усовершенствовали воздушно-десантную подготовку.
Бойцы десантно-штурмовых и разведывательных подразделений морской пехоты береговых войск Северного флота начали выполнение прыжков с парашютом. Свои первые прыжки совершили военнослужащие молодого пополнения, призывники 2017 года.
Во время практических занятий они совершили 291 прыжок с борта вертолета Ми-8 авиабазы 45 армии ВВС и ПВО Северного флота.
Традиционно в зимнем периоде обучения с увеличением продолжительности светового дня в Заполярье личный состав разведывательных и десантно-штурмовых подразделений сухопутных и береговых войск Северного флота проходил активную воздушно-десантную подготовку.
Десантники совершали прыжки в различном диапазоне высот — от 600 до 1200 метров с военно-транспортных самолетов и вертолетов. Одновременно осуществляли высадку групп в количестве 30 человек.
Во время проведения практических тренировок по воздушно-десантной подготовке военнослужащие отработали практические навыки десантирования в полной боевой выкладке и со штатным оружием.
После приземления они провели занятия по обороне района высадки, захвату и удержанию укрепленных огневых точек.
Выполнению практических прыжков с парашютом предшествовала серьезная подготовка десантников на наземных тренажерах.
С началом зимнего периода обучения военнослужащие изучали характеристики, конструкции и порядок укладки парашюта. Практические элементы выхода из самолета и приземления они отработали на универсальном парашютном тренажере.
Парашютные прыжки в зимнем периоде обучения продлятся до конца весны. Планируется, что в общей сложности морские пехотинцы выполнят несколько сотен прыжков, из расчета не менее двух прыжков на каждого человека.
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