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Российские летчики установили рекорды на Як-130
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Российские летчики установили несколько мировых рекордов на Як-130 

Российская Газета 1 час назад
Фото: ТАСС
Российские летчики установили мировые рекорды на учебно-боевом самолете Як-130, сообщает сайт авиастроительной корпорации "Иркут".
Рекордные полеты проводились в октябре 2106 года, однако известно о них стало только сейчас, когда Международная авиационная федерация официально зарегистрировала их результат.
"Установлены российские и мировые рекорды по скороподъемности на различные высоты с полезной нагрузкой и без нее в классе серийных турбореактивных самолетов наземного базирования с взлетной массой от 6000 кг до 9000 кг", — заявили в корпорации.
Рекорды были установлены летчиками-испытателями ЛИИ им. М. М. Громова. В состав экипажей входили Герой России Олег Кононенко, Герой России Олег Мутовин, Андрей Воропаев, Василий Севастьяно.
Экипаж Кононенко и Севастьянова, к примеру, установил рекорд скороподъемности до высоты 6000 метров — 1 минута 42 секунды. Также был установлен и рекорд скороподъемности до 9000 метров — за 2 минуты и 44 секунды Кононенко и Мутовин вывели самолет на указанную высоту.
По словам заместителя гендиректора ОАО "ОКБ им. А. С. Яковлева" по летным испытаниям Героя России Романа Таскаева, рекордные полеты продемонстрировали как выдающиеся возможности самолета Як-130, так и мастерство российских летчиков-испытателей.
Напомним, Як-130 — двухместный реактивный учебно-боевой самолет нового поколения. Он предназначен для обучения и боевой подготовки летного состава, а также боевого применения в простых и сложных метеоусловиях по воздушным и наземным целям. По своим характеристикам самолет близок к показателям современных истребителей на дозвуковой скорости полета, что позволяет решать задачу обучения летчиков для самолетов четвертого и пятого поколений.
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