Китайское научно-исследовательское судно отправляется в новую океанологическую экспедицию

Циндао , 20 марта / Синьхуа / — Китайское научно-исследовательское судно «Даян-1» во вторник отправилось из порта Циндао провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в научную океанологическую экспедицию, которая продлится 45 дней.

На борту корабля находится современное научное оборудование, включая беспилотные батискафы «Хайлун» и «Цяньлун».

По сообщению Китайской ассоциации по исследованию и освоению минеральных ресурсов океана, 119 исследователей из 18 учреждений протестируют подводное оборудование, проведут, как геологические исследования в западной части Марианской впадины, так и эксперименты по разведке полезных ископаемых.

Судно «Даян-1» водоизмещением 5600 тонн оснащено оборудованием для проведения исследований в области геофизики, морской химии, биологии и акустики.

Маршрут экспедиции проходит через акватории Восточно-Китайского моря, западной части Тихого океана и Южно-Китайского моря. -0-