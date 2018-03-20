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Китайское научно-исследовательское судно отправляется в новую океанологическую экспедицию
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Китайское научно-исследовательское судно отправляется в новую океанологическую экспедицию 

ИА Синьхуа 4 часа назад
Циндао, 20 марта /Синьхуа/ — Китайское научно-исследовательское судно «Даян-1» во вторник отправилось из порта Циндао провинции Шаньдун /Восточный Китай/ в научную океанологическую экспедицию, которая продлится 45 дней.
На борту корабля находится современное научное оборудование, включая беспилотные батискафы «Хайлун» и «Цяньлун».
По сообщению Китайской ассоциации по исследованию и освоению минеральных ресурсов океана, 119 исследователей из 18 учреждений протестируют подводное оборудование, проведут, как геологические исследования в западной части Марианской впадины, так и эксперименты по разведке полезных ископаемых.
Судно «Даян-1» водоизмещением 5600 тонн оснащено оборудованием для проведения исследований в области геофизики, морской химии, биологии и акустики.
Маршрут экспедиции проходит через акватории Восточно-Китайского моря, западной части Тихого океана и Южно-Китайского моря. -0-
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