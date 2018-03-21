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Запуск нового экипажа МКС на «Союзе МС-08» назначен с Байконура
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Запуск нового экипажа МКС на «Союзе МС-08» назначен с Байконура 

Авторадио 4 часа назад
Фото: РИА Новости
Сегодня с «Гагаринского старта» на космодроме «Байконур» на МКС отправится новый экипаж. Стыковка со станцией намечена по классической «длинной» схеме — через двое суток. В составе основного экипажа корабля «Союз МС-08» командир корабля космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. Им предстоит большой объем работ, в том числе выход в открытый космос. Новый экипаж МКС вручную запустит несколько наноспутников, установит панорамные видеокамеры, а также отправит в свободный полет две устаревшие антенны.
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