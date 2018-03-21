На Байконуре назначили запуск нового экипажа МКС

КОСМОДРОМ БАЙКОНУР Казахстан ), 21 мар — РИА Новости . Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-08» и новым экипажем МКС на борту будет запущена 21 марта 2018 года в 20.44 мск с «Гагаринского старта», сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса"

Стыковка со станцией намечена по классической «длинной» схеме — через двое суток, 23 марта в 22.41 мск. Ожидается, что талисманами новой экспедиции станут небольшая фигурка гавайской женщины, крот из чешского мультфильма, медвежонок и волк Забивака символ ЧМ-2018 по футболу.

Во время выхода в открытый космос, намеченного на 8 августа, новый экипаж МКС вручную запустит несколько наноспутников, установит панорамные видеокамеры RT360, а также отправит в свободный полет две устаревшие антенны, рассказал космонавт Артемьев незадолго перед отлетом.

Основой работы станет установка двух антенн эксперимента «Икарус» для мониторинга маршрутов стай перелетных птиц. Это уже следующий шаг в орнитологии: раньше их окольцовывали, а сейчас на перелетных пернатых закреплены датчики, сигналы будут передаваться на МКС и фиксироваться оборудованием, которое будет установлено на внешней поверхности станции во время выхода в открытый космос.

Благодаря этому уникальному эксперименту ученые смогут не только с максимальной точностью установить маршруты перелетов птиц с одного континента на другой, но и выработать новые рекомендации для пилотов самолетов.

В результате планируется составление карты, где и в какое время проходят потоки миграции пернатых. Это позволит безопасно корректировать полеты воздушных судов и лучше понимать, как изменения на планете влияют на маршруты перелетных стай.

Кроме того, будут вручную запущены несколько наноспутников: это «Танюши» курского Юго-Западного университета, а также аппараты Самарского университета SamSat, и спутники «Сириус», в том случае, если они будут готовы и доставлены на МКС рейсом следующего грузовика «Прогресс».