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На Байконуре назначили запуск нового экипажа МКС
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На Байконуре назначили запуск нового экипажа МКС 

РИА Новости 5 часов назад
Фото: РИА Новости
КОСМОДРОМ БАЙКОНУР (Казахстан), 21 мар — РИА Новости. Ракета-носитель «Союз-ФГ» с пилотируемым кораблем «Союз МС-08» и новым экипажем МКС на борту будет запущена 21 марта 2018 года в 20.44 мск с «Гагаринского старта», сообщил РИА Новости представитель "Роскосмоса".
Стыковка со станцией намечена по классической «длинной» схеме — через двое суток, 23 марта в 22.41 мск. Ожидается, что талисманами новой экспедиции станут небольшая фигурка гавайской женщины, крот из чешского мультфильма, медвежонок и волк Забивака символ ЧМ-2018 по футболу.
В составе основного экипажа корабля «Союз МС-08» командир корабля космонавт Олег Артемьев, бортинженеры, астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд. В составе дублирующего экипажа — командир корабля космонавт Алексей Овчинин и бортинженер, астронавт NASA Ник Хейг.
Во время выхода в открытый космос, намеченного на 8 августа, новый экипаж МКС вручную запустит несколько наноспутников, установит панорамные видеокамеры RT360, а также отправит в свободный полет две устаревшие антенны, рассказал космонавт Артемьев незадолго перед отлетом.
Основой работы станет установка двух антенн эксперимента «Икарус» для мониторинга маршрутов стай перелетных птиц. Это уже следующий шаг в орнитологии: раньше их окольцовывали, а сейчас на перелетных пернатых закреплены датчики, сигналы будут передаваться на МКС и фиксироваться оборудованием, которое будет установлено на внешней поверхности станции во время выхода в открытый космос.
Благодаря этому уникальному эксперименту ученые смогут не только с максимальной точностью установить маршруты перелетов птиц с одного континента на другой, но и выработать новые рекомендации для пилотов самолетов.
В результате планируется составление карты, где и в какое время проходят потоки миграции пернатых. Это позволит безопасно корректировать полеты воздушных судов и лучше понимать, как изменения на планете влияют на маршруты перелетных стай.
Кроме того, будут вручную запущены несколько наноспутников: это «Танюши» курского Юго-Западного университета, а также аппараты Самарского университета SamSat, и спутники «Сириус», в том случае, если они будут готовы и доставлены на МКС рейсом следующего грузовика «Прогресс».
Пилотируемые корабли новой модификации «Союз МС» разработки и производства РКК «Энергия» созданы в результате глубокой модернизации «Союзов ТМА». «Союз МС» оснащен усовершенствованной системой управления движением и навигацией; улучшена система электропитания: увеличена площадь и мощность фотоэлементов — солнечные батареи будут вырабатывать больше энергии; используются новые: телевизионная система, система бортовых измерений, система связи и пеленгации.
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