Госкомиссия на Байконуре утвердила экипаж новой экспедиции на МКС 

БАЙКОНУР /Казахстан/, 20 марта. /ТАСС/. Государственная комиссия на космодроме Байконур (Казахстан) утвердила экипаж очередной экспедиции на Международную космическую станцию (МКС), которая отправится туда на корабле «Союз МС-08». Об этом сообщили во вторник ТАСС в госкорпорации «Роскосмос».
"В состав основного экипажа утверждены космонавт Роскосмоса Олег Артемьев и астронавты NASA Эндрю Фойстел и Ричард Арнольд", — сказал представитель госкорпорации.
Запуск корабля к МКС намечен на 21 марта 2018 года в 20:44 мск с площадки №1 ("Гагаринский старт"), а стыковка «Союза» с орбитальной станцией должна произойти спустя двое суток после старта (23 марта в 22:41 мск).