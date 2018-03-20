У беспилотника США Predator нет шансов против российских систем ПВО — эксперт

Военный специалист раскритиковал видео, в котором американские БПЛА безнаказанно уничтожают похожие на российские системы противовоздушной обороны.

По его мнению, беспилотник Predator легко поражается средствами противовоздушной обороны, так как имеет небольшую скорость полета и является маломаневренной целью.

«Фактически в ролике показано, что этот БПЛА действует в зоне ПВО России без какого-либо противодействия со стороны наших средств обороны. При том, что этот летательный аппарат является крупногабаритной целью — взлетный вес 4700 килограммов — может быть легко уничтожен даже зенитно-ракетными комплексами старых проектов», — заявил эксперт.

Объясняется это тем, что средства поражения Predator предполагают его сближение с поражаемой целью на расстоянии 10-12 километров. А, к примеру, зенитные ракетно-пушечные комплексы работают на дальностях 7-8 километров, не говоря уже о ЗРК большой дальности.

«Таким образом, в этом ролике продемонстрирована не имеющая никакого отношения к реальности боевая ситуация. Наоборот, это видео показывает, что БПЛА Predator никакого серьезного влияния на исход боевых действий оказать не сможет», — подчеркнул Сивков.

И добавил, что авиационный комплекс Predator может быть эффективен только против партизанских соединений, в условиях отсутствия эффективной ПВО.

А демонстрация того, что БПЛА Predator может уничтожать лазерной установкой зенитные ракеты С-300 или С-400 — это полная дезинформация.

«Для того, чтобы лазер был способен уничтожить зенитную ракету, он должен иметь достаточно высокую мощность, измеряемую несколькими десятками мегаватт. При этом на борту Predator в таком случае, необходимо устанавливать мощные аккумуляторы», — сказал аналитик.

По его словам, поражение зенитной ракеты лазерной установкой БПЛА Predator в принципе невозможно.