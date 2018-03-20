Ещё
Видит на десятки километров: на Южном Урале применили новую разведстанцию «Соболятник»
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Видит на десятки километров: на Южном Урале применили новую разведстанцию «Соболятник» 

74.ru 4 часа назад
Фото: 74.ru
На учениях в Челябинской области впервые применили разведывательные комплексы «Соболятник». Они поступили на вооружение недавно по гособоронзаказу. Комплекс представляет собой портативную радиолокационную станцию разведки.
— Операторы новых разведывательных комплексов «Соболятник» отработали слежение за действиями войск условного противника и собственных сил, обнаружение артиллерийских позиций, техники и живой силы на максимальных дальностях в дневное и ночное время, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Станция «Соболятник» — портативная радиолокационная станция разведки, которая, несмотря на небольшие размер и вес, способна определять малогабаритные объекты на расстоянии в десятки километров. Может применяться для обнаружения и автоматического одновременного сопровождения до 20 целей, в том числе для корректировки огня артиллерии.
Особое внимание во время учений на полигоне в Челябинской области уделили маскировке работы комплексов от средств радиоэлектронной борьбы условного противника. Всего, по данным ЦВО, в учениях приняли участие более 500 военнослужащих разведывательных и артиллерийских подразделений.
Новую технику осваивают и на авиабазе Шагол. В феврале там сформировали первую в Центральном военном округе эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34. 74.ru рассказывал, в чём плюсы новых «стальных птичек», которые в войсках ласково называют «утятами» за характерную форму приплюснутого носового обтекателя.
74.ru: последние новости
Покажем Грудинину пример: 74.ru сбрил усы 15 известным челябинцам «Больше трети воздержались»: публикуем предварительные итоги выборов президента на Южном Урале В МЧС южноуральцев предупредили об ухудшении погоды
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Над Су-57 нависла угроза101
У Скрипалей нет шансов. Признание разработчика «Новичка»81
Трамп все-таки поздравил Путина134
Посол РФ вызван в МИД Чехии128
Пригожин обрушился на Макаревича133
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение