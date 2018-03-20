Видит на десятки километров: на Южном Урале применили новую разведстанцию «Соболятник»

На учениях в Челябинской области впервые применили разведывательные комплексы «Соболятник». Они поступили на вооружение недавно по гособоронзаказу. Комплекс представляет собой портативную радиолокационную станцию разведки.

— Операторы новых разведывательных комплексов «Соболятник» отработали слежение за действиями войск условного противника и собственных сил, обнаружение артиллерийских позиций, техники и живой силы на максимальных дальностях в дневное и ночное время, — сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.

Станция «Соболятник» — портативная радиолокационная станция разведки, которая, несмотря на небольшие размер и вес, способна определять малогабаритные объекты на расстоянии в десятки километров. Может применяться для обнаружения и автоматического одновременного сопровождения до 20 целей, в том числе для корректировки огня артиллерии.

Особое внимание во время учений на полигоне в Челябинской области уделили маскировке работы комплексов от средств радиоэлектронной борьбы условного противника. Всего, по данным ЦВО, в учениях приняли участие более 500 военнослужащих разведывательных и артиллерийских подразделений.

Новую технику осваивают и на авиабазе Шагол. В феврале там сформировали первую в Центральном военном округе эскадрилью истребителей-бомбардировщиков Су-34. 74.ru рассказывал, в чём плюсы новых «стальных птичек», которые в войсках ласково называют «утятами» за характерную форму приплюснутого носового обтекателя.