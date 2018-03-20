«Волчьи стаи» Третьего рейха: как гитлеровцы воевали под водой

Немецкие подлодки Второй мировой стали настоящим кошмаром для англичан и американцев. Действуя группами, они потопили несколько тысяч военных и транспортных судов союзников, до поры до времени оставаясь неуязвимыми.

Возрождение

Роль подводных лодок была высоко оценена немцами еще в годы Первой мировой войны. Несмотря на несовершенство технической базы, конструкторские решения того времени были положены в основу новейших разработок. Главным пропагандистом субмарин в Третьем рейхе выступал адмирал Карл Дёниц, опытный подводник, отличившийся в сражениях Первой мировой. С 1935 году при его непосредственном участии подводный флот Германии начал свое перерождение, вскоре превратившись в ударный кулак Кригсмарине. К началу Второй мировой войны подводный флот рейха насчитывал всего 57 единиц, которые подразделялись на три класса водоизмещения — большие, средние и челночные. Впрочем, Дёница количество не смущало: он прекрасно знал возможности германских верфей, способных в любой момент нарастить производительность.

«Сюрприз» для Британии

После того, как перед Германией капитулировала Европа, Англия , по сути, осталась единственной силой, противостоящей рейху. Однако ее возможности во многом зависели от поставок продовольствия, сырья и вооружения из Нового Света. В Берлине прекрасно понимали, что заблокируй морские пути, и Англия окажется не только без материально-технических ресурсов, но и без подкрепления, которое было мобилизовано в британских колониях. Однако успехи надводного флота рейха по деблокации Британии оказались временными. Кроме превосходящих сил Королевского флота немецким кораблям противостояла также британская авиация, перед которой они были бессильны. Отныне германское военное руководство будет полагаться на подводные лодки, менее уязвимые перед авиацией и способные незамеченными подойти к противнику. Но главное, что постройка субмарин обходилась бюджету рейха на порядок дешевле чем выпуск большинства надводных судов, при этом для обслуживания подлодки требовалось меньшее количество человек.

Тактика стаи

Дёниц стал родоначальником новой тактической схемы, по которой действовал германский подводный флот Второй мировой. Это так называемая концепция групповых нападений (Rudeltaktik), прозванная англичанами «волчьей стаей» (Wolfpack), при которой субмарины совершали серию координированных ударов по ранее намеченной цели. По замыслу Дёница группы из 6-10 подлодок должны были выстроиться широким фронтом в линию на пути предполагаемого следования конвоя противника. Как только одна из лодок обнаруживала вражеские суда, она начинала преследование, при этом отправляя координаты и курс своего движения в штаб подводных сил. Атака объединенными силами «стаи» осуществлялась ночью из надводного положения, когда силуэт субмарин был практически неразличим. Учитывая, что скорость подлодок (15 узлов) была замено выше темпа, с которым двигался конвой (7-9 узлов) возможностей для тактического маневра у них было предостаточно. За весь период войны было сформировано около 250 «волчьих стай», причем состав и количество судов в них постоянно менялись. К примеру, в марте 1943 года британские конвои HX-229 и SC-122 были атакованы «стаей» из 43 подлодок. Большие преимущества германскому подводному флоту давало использование «дойных коров» — субмарин снабжения XIV серии, благодаря которым в разы увеличивалась автономность ударной группы во время похода.

Охота началась

Из 57 германских подводных лодок для действий в Атлантике пригодны были лишь 26, однако и этого числа было достаточно, чтобы уже в сентябре 1939 года пустить ко дну 41 корабль противника общим весом 153 879 тонн. Первыми жертвами «волчьей стаи» оказались британские суда — лайнер «Атения» и авианосец «Корейджес». Еще один авианосец — «Арк-Ройяль» — избежал печальной участи, так как торпеды с магнитными взрывателями, пущенные немецкой подлодкой U-39, сдетонировали раньше времени. Позднее U-47 под командованием капитан-лейтенанта Гюнтера Прина проникла на рейд британской военной базы Скапа-Флоу и потопила линейный корабль «Ройял Оук». Эти события заставили правительство Британии убрать из Атлантики авианосцы и ограничить передвижение других крупных военных судов. Успехи подводного флота Германии заставили Гитлера, до этого времени скептически относившегося к подводной войне, изменить свое мнение. Фюрер дал добро на массовое строительство субмарин. В течение последующих 5 лет в состав Кригсмарине вошло еще 1108 подводных лодок. 1943 год стал апогеем германского подводного флота. В этот период морские глубины единовременно бороздили 116 «волчих стай». Величайшая «конвойная битва» пришлась на март 1943 года, когда немецкие подлодки нанесли тяжелейший урон четырем конвоям союзников: потопленными оказались 38 судов общим тоннажем 226 432 брт.

Глубоководные асы На берегу немецкие подводники заслужили репутацию хронических пьяниц. Действительно, возвращаясь из рейда раз в два-три месяца они напивались вдрызг. Однако это была, наверное, единственная мера, позволявшая снять тот чудовищный стресс, который накапливался во время пребывания под водой. Среди этих пьяниц были настоящие асы. Например, упоминаемый выше Гюнтер Прин, на счету которого 30 кораблей общим водоизмещением 164 953 тонны. Он стал первым немецким офицером, удостоившимся звания кавалера Рыцарского креста с дубовыми листьями. Однако герою рейха не суждено было стать самым результативным немецким подводником: 7 марта 1941 года его лодка затонула при атаке союзного конвоя. В итоге список германских асов-подводников возглавил Отто Кречмер, который уничтожил 44 корабля общим водоизмещением 266 629 тонн. За ним следовали Вольфганг Лют с 43 судами водоизмещением 225 712 тонн и Эрих Топп, потопивший 34 корабля водоизмещением 193 684 тонны. Особняком в этом ряду стоит имя капитана Макса-Мартина Тайхерта, который на своей лодке U-456 в апреле 1942 года устроил настоящую охоту на британский крейсер «Эдинбург», перевозивший из Мурманска 10 тонн советского золота в качестве оплаты поставок по ленд-лизу. Погибший год спустя Тайхерт так и не узнал, какой груз он пустил ко дну.

Конец успеха

За весь период войны немецкие подводники потопили 2603 боевых кораблей и транспортных судов союзников общим водоизмещением 13,5 миллионов тонн. В том числе 2 линкора, 6 авианосцев, 5 крейсеров, 52 эсминца и более 70 военных кораблей других классов. Жертвами этих атак стали свыше 100 тысяч военных и торговых моряков союзного флота. Самой результативной следует признать группу подлодок West. Ее субмарины атаковали 10 конвоев, потопив при этом 33 корабля общим тоннажем 191 414 брт. Эта «волчья стая» потеряла только одну субмарину — U-110. Правда потеря оказалась весьма болезненной: именно здесь англичане нашли шифровальные материалы для военно-морского кода «Энигмы». Даже в конце войны, осознавая неизбежность поражения, германские верфи продолжали штамповать субмарины. Однако все больше подлодок не возвращались с заданий. Для сравнения. Если за 1940–1941 годы было потеряно 59 субмарин, то в 1943–1944 годах их число уже достигло 513! За все годы войны союзными войсками было потоплено 789 немецких подлодок, в которых погибло 32 000 моряков. С мая 1943 года эффективность ПЛО союзников заметно возросла в связи с чем Карл Дёниц был вынужден увести подлодки из Северной Атлантики. Попытки вернуть «волчьи стаи» на исходные рубежи успеха не имели. Дёниц решил дождаться ввода в строй новых подлодок XXI серии, однако их выпуск затянулся. К этому времени союзники сосредоточили в Атлантике порядка 3000 тысяч боевых и вспомогательных кораблей и около 1400 самолетов. Еще до высадки десанта в Нормандии они нанесли подводному флоту Германии сокрушительный удар, от которого он уже не оправился.