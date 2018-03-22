Военные билеты хотят заменить на электронные карты

Госдуму внесен законопроект о замене военных билетов на персональные электронные карты и справки. Это, как сообщает РИА Новости, следует из электронной базы данных Госдумы.

«Реализация законопроекта будет способствовать нормативной определенности при осуществлении воинского учета призывников, военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе», — говорится в пояснительной записке к документу.