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Военные билеты хотят заменить на электронные карты
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Военные билеты хотят заменить на электронные карты 

BFM.RU 1 час назад
Фото: Аргументы и Факты
В Госдуму внесен законопроект о замене военных билетов на персональные электронные карты и справки. Это, как сообщает РИА Новости, следует из электронной базы данных Госдумы.
«Реализация законопроекта будет способствовать нормативной определенности при осуществлении воинского учета призывников, военнослужащих и граждан, пребывающих в запасе», — говорится в пояснительной записке к документу.
Авторы инициативы отмечают, что реализация этого законопроекта не потребует дополнительного финансирования на техническое обеспечение новой системы воинского учета граждан РФ.
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