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В Госдуму внесли законопроект о замене военных билетов на персональные электронные карты
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В Госдуму внесли законопроект о замене военных билетов на персональные электронные карты 

Агентство «Москва» 3 часа назад
Фото: TourDom
В нижнюю палату парламента внесен законопроект, которым предлагается заменить военные билеты на персональные электронные карты. Документ размещен в электронной базе Госдумы.
«Внести в абзац седьмой
изменение, дополнив его после слов « (временное удостоверение, выданное взамен военного билета)» словами «персональную электронную карту для граждан, подлежащих учету в Вооруженных силах Российской Федерации, справку взамен военного билета», — говорится в документе.
Авторами законопроекта выступили 19 членов Совета Федерации во главе с Францем Клинцевичем. По их мнению, реализация данного законопроекта позволит повысить эффективность воинского учета, а также оптимизировать процесс, связанный с подготовкой граждан к военной службе.
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