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Нейросети начали привлекать к разработке военной техники
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Нейросети начали привлекать к разработке военной техники 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Министерство обороны США привлекает нейросети для разработки и проектирования авиационной техники.
Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США (DARPA) начало использовать нейросети для разработки ключевых узлов в авиационной технике, а именно — самолетах и вертолетах. Об этом сообщает ресурс MIT Technology Review.
Американское управление будет использовать искусственный интеллект для проектирования, а также для определения показателей прочности узлов и оборудования. Эксперты планируют научить нейросети анализировать готовые комплекты для поиска недостатков и уязвимостей.
Специалисты Университета Висконсин-Мэдисон оказывают Управлению научную поддержку. Отмечается, что целью программы является уменьшение стоимости существующих военных разработок, а также сокращение времени на поиск оптимальных вариантов с учетом требований Пентагона.
Ученые считают, что использование нейросетей способно расширить горизонты представлений человека о возможном применении технологий. Это позволит создавать летательные аппараты и технику принципиально новых конструкций. Они будут недорогими, но при этом прочными и долговечными.
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