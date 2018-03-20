Нейросети начали привлекать к разработке военной техники

Министерство обороны США привлекает нейросети для разработки и проектирования авиационной техники.

Управление перспективных исследовательских проектов Министерства обороны США ( DARPA ) начало использовать нейросети для разработки ключевых узлов в авиационной технике, а именно — самолетах и вертолетах. Об этом сообщает ресурс MIT Technology Review.

Американское управление будет использовать искусственный интеллект для проектирования, а также для определения показателей прочности узлов и оборудования. Эксперты планируют научить нейросети анализировать готовые комплекты для поиска недостатков и уязвимостей.

Специалисты Университета Висконсин-Мэдисон оказывают Управлению научную поддержку. Отмечается, что целью программы является уменьшение стоимости существующих военных разработок, а также сокращение времени на поиск оптимальных вариантов с учетом требований Пентагона.

Ученые считают, что использование нейросетей способно расширить горизонты представлений человека о возможном применении технологий. Это позволит создавать летательные аппараты и технику принципиально новых конструкций. Они будут недорогими, но при этом прочными и долговечными.