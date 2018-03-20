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Артиллеристы ЦВО на Южном Урале учились поражать цели на обратных скатах высот мортирной стрельбой
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Артиллеристы ЦВО на Южном Урале учились поражать цели на обратных скатах высот мортирной стрельбой 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В ходе учебы для сохранения живучести личного состава военнослужащие артиллерийских расчетов отработали нормативы по быстрой смене огневых позиций и маскировке орудий.
Артиллерийские подразделения Центрального военного округа на Южном Урале в ходе выполнения огневых задач учились поражать цели на обратных скатах высот мортирной стрельбой.
Особое внимание на занятиях уделяется применению личным составом современных подвижных разведывательных пунктов. Также в ходе учебы для сохранения живучести личного состава военнослужащие артиллерийских расчетов отработали нормативы по быстрой смене огневых позиций и маскировке орудий.
Всего в мероприятиях боевой подготовки на полигоне принимают участие более 500 артиллеристов, задействовано около 200 единиц военной техники и арторудий, в том числе мобильные минометы «Сани» и гаубицы Д-30.
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