В ходе российско-белорусского учения было отражено нападение условных террористов на блокпост миротворцев

Подразделения ВДВ России блокировали условную ДРГ, пытавшуюся войти в контролируемую миротворцами зону, а затем уничтожили боевиков.

Сегодня в рамках совместного российско-белорусского учения по миротворческой тематике подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Республики Беларусь (РБ) в Ульяновской области провели учебную антитеррористическую операцию по уничтожению незаконных вооруженных формирований (НВФ).

По замыслу учений в зону выполнения миротворческой миссии был выброшен совместный российско-белорусский парашютный десант с высоты свыше 6000 метров для выполнения задачи по разведке. Приземлившиеся десантники выявили передвижение незаконных вооруженных формирований в зоне проведения миротворческой операции и сообщили об этом командованию миротворческим контингентом.

Через некоторое отряд боевиков провели нападение на колонну с гуманитарным грузом и на блокпост проводящий досмотр проезжающего транспорта в населенный пункт.

В короткое время миротворческие подразделения ССО РБ освободили заложников, а затем блокировали и ликвидировали группы незаконных вооруженных формирований.

Подразделения ВДВ России отработали действия по отражению нападения диверсионно-террористической группы на блокпост и быстро блокировав ее действия уничтожили диверсантов, пытавшихся войти в контролируемую миротворцами зону.

В ходе выполнения учебно-боевых задач все действия российских и белорусских десантников прикрывала механизированная бронегруппа ВДВ России, имеющая в своем составе новейшие боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ.

При проведении операции по уничтожению блокированию условных террористов на совместном учении совершенствовалась слаженность действий военнослужащих миротворческого контингента. На открытых участках местности подразделения и малые тактические группы выполняли специальные действия и задачи по патрулированию.

Всего в учении, проводимом на полигоне Поливна в Ульяновской области, принимает участие около 600 военнослужащих и задействовано 80 единиц боевой и специальной военной техники от обоих государств.