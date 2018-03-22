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В ходе российско-белорусского учения было отражено нападение условных террористов на блокпост миротворцев
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В ходе российско-белорусского учения было отражено нападение условных террористов на блокпост миротворцев 

ТК «Звезда» 25 минут назад
Фото: ТК «Звезда»
Подразделения ВДВ России блокировали условную ДРГ, пытавшуюся войти в контролируемую миротворцами зону, а затем уничтожили боевиков.
Сегодня в рамках совместного российско-белорусского учения по миротворческой тематике подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Республики Беларусь (РБ) в Ульяновской области провели учебную антитеррористическую операцию по уничтожению незаконных вооруженных формирований (НВФ).
По замыслу учений в зону выполнения миротворческой миссии был выброшен совместный российско-белорусский парашютный десант с высоты свыше 6000 метров для выполнения задачи по разведке. Приземлившиеся десантники выявили передвижение незаконных вооруженных формирований в зоне проведения миротворческой операции и сообщили об этом командованию миротворческим контингентом.
Через некоторое отряд боевиков провели нападение на колонну с гуманитарным грузом и на блокпост проводящий досмотр проезжающего транспорта в населенный пункт.
В короткое время миротворческие подразделения ССО РБ освободили заложников, а затем блокировали и ликвидировали группы незаконных вооруженных формирований.
Подразделения ВДВ России отработали действия по отражению нападения диверсионно-террористической группы на блокпост и быстро блокировав ее действия уничтожили диверсантов, пытавшихся войти в контролируемую миротворцами зону.
В ходе выполнения учебно-боевых задач все действия российских и белорусских десантников прикрывала механизированная бронегруппа ВДВ России, имеющая в своем составе новейшие боевые машины БМД-4М и БТР-МДМ.
При проведении операции по уничтожению блокированию условных террористов на совместном учении совершенствовалась слаженность действий военнослужащих миротворческого контингента. На открытых участках местности подразделения и малые тактические группы выполняли специальные действия и задачи по патрулированию.
Всего в учении, проводимом на полигоне Поливна в Ульяновской области, принимает участие около 600 военнослужащих и задействовано 80 единиц боевой и специальной военной техники от обоих государств.
Совместное российско-белорусское тактическое учение на территории Российской Федерации проходит в соответствии с Планом сотрудничества между Минобороны РФ и Минобороны Республики РБ.
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