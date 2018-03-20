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Российские и белорусские миротворцы в ходе учения вышли в условные зоны ответственности для обеспечения общественной безопасности
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Российские и белорусские миротворцы в ходе учения вышли в условные зоны ответственности для обеспечения общественной безопасности 

ТК «Звезда» 5 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Во время выдвижения были отработаны вопросы МТО, организации комендантской службы, обустройства мест стоянок, дозаправки военной техники, организации питания и отдыха личного состава.
Сегодня в рамках совместного российско-белорусского учения по миротворческой тематике подразделения миротворческого контингента проводят комбинированные марши для выхода в свои уловные зоны ответственности.
Во время выдвижения участниками учения отрабатываются вопросы материально-технического обеспечения, организации комендантской службы, обустройства мест стоянок, дозаправки военной техники, организации питания и отдыха личного состава.
Впервые для организации объективного контроля и мониторинга дорожной обстановки на совместных учениях в ходе маршей колонн боевой и специальной техники на маршрутах выдвижения будут применяться беспилотные летательные аппараты.
Завершающей фазой маршей подразделений Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и Сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Республики Беларусь в свои условные зоны ответственности станет выставление ими специализированных блокпостов для осуществления контрольных и контрольно-пропускных мероприятий в установленных местах (на дорожных развязках и перед населенными пунктами).
За время учений и специальных практических занятий по миротворческой тематике привлекаемые подразделения на практике отработают мероприятия по прикрытию блок-постов и контрольно-пропускных пунктов, контролю безопасности на линии разграничения конфликтующих сторон и др.
Всего в совместных российско-белорусских тактических учениях, проводимых на полигоне Поливна в Ульяновской области, принимает участие около 600 военнослужащих и задействовано 80 единиц боевой и специальной военной техники от обоих государств.
Совместное российско-белорусское тактическое учение на территории Российской Федерации проходит в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Беларусь.
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