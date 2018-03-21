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Миротворческие подразделения России и Белоруссии в ходе совместного учения отразили нападение на блокпост и освободили заложников
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Миротворческие подразделения России и Белоруссии в ходе совместного учения отразили нападение на блокпост и освободили заложников 

ТК «Звезда» 2 часа назад
Фото: ТК «Звезда»
При проведении операции по уничтожению условных НВФ особое внимание уделялось совершенствованию слаженности действий военнослужащих миротворческого контингента при ведении боя на открытых участках местности.
Сегодня в рамках совместного российско-белорусского тактического учения по миротворческой тематике подразделения Воздушно-десантных войск (ВДВ) России и сил специальных операций (ССО) Вооруженных сил Белоруссии провели учебную антитеррористическую операцию по уничтожению незаконных вооруженных формирований (НВФ).
По замыслу операции в условных зонах ответственности несколько групп «террористов» провели два одновременных нападения. Условные боевики в одном из районов остановили колонну с гуманитарным грузом и захватили в заложники сотрудников международной миссии, в другом — напали на блокпост, проводящий досмотр проезжающего транспорта в населенный пункт.
В короткое время миротворческие подразделения ССО Белоруссии освободили заложников, блокировали и ликвидировали НВФ. Действия десантников прикрывали вертолеты армейской авиации Центрального военного округа.
В другом районе, в зоне ответственности подразделений ВДВ России, военнослужащие Ульяновского соединения отработали вопросы отражения нападения НВФ на блокпост. Военнослужащие быстро блокировали и уничтожили условную группу террористов, пытавшуюся уничтожить подразделение охраны и войти в контролируемую зону (населенный пункт), а инженерно-саперное отделение с помощью специальных средств предотвратило планируемый боевиками дистанционный подрыв автомобиля на КПП блокпоста, саперы обезвредили самодельное взрывное устройство и вывезли автомобиль из зоны досмотра.
При проведении операции по уничтожению условных НВФ особое внимание уделялось совершенствованию слаженности действий военнослужащих миротворческого контингента при ведении боя на открытых участках местности в составе подразделений, а также малых тактических групп в ходе выполнения специальных действий при освобождении заложников.
Всего в совместном российско-белорусском тактическом учении, проводимом на полигоне Поливна в Ульяновской области, принимает участие около 600 военнослужащих, задействовано до 80 единиц военной и специальной техники от обоих государств.
Учение на территории Российской Федерации проходит в соответствии с Планом сотрудничества между Министерством обороны Российской Федерации и Министерством обороны Республики Беларусь.
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