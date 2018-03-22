Зенитчики ЗВО в ходе учения будут прикрывать объекты в пунктах дислокации при массированном воздушном ударе условного противника

Имитировать средства воздушного нападения будет оперативно-тактическая авиация объединения.

Сегодня началось тактическое учение с полком противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированном в Ленинградской области

В ходе учения полк совершит переброску подразделений и боевой техники смешанным способом, в том числе с использованием железнодорожного транспорта, а также самолетами военно-транспортной авиации на расстояние более 2 тыс. километров на полигон Ашулук в Астраханской области

Зенитные ракетные подразделения отработают вопросы боевого применения современных комплексов противовоздушной обороны в полевых условиях на различных полигонах.

Будут разыграны тактические эпизоды по прикрытию объектов в пунктах постоянной дислокации при массированном воздушном ударе условного противника с последующим поражением целей в условиях сложной помеховой обстановки.

Оперативно-тактическая авиация Западного военного округа будет имитировать воздушные цели условного противника в ходе учения.

Всего в учении принимают участие около 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе комплексы ПВО С-300 «Фаворит», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», а также техника связи.