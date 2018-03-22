Ещё
Зенитчики ЗВО в ходе учения будут прикрывать объекты в пунктах дислокации при массированном воздушном ударе условного противника
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Зенитчики ЗВО в ходе учения будут прикрывать объекты в пунктах дислокации при массированном воздушном ударе условного противника 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: ТК «Звезда»
Имитировать средства воздушного нападения будет оперативно-тактическая авиация объединения.
Сегодня началось тактическое учение с полком противовоздушной обороны армии ВВС и ПВО Западного военного округа, дислоцированном в Ленинградской области.
В ходе учения полк совершит переброску подразделений и боевой техники смешанным способом, в том числе с использованием железнодорожного транспорта, а также самолетами военно-транспортной авиации на расстояние более 2 тыс. километров на полигон Ашулук в Астраханской области.
Зенитные ракетные подразделения отработают вопросы боевого применения современных комплексов противовоздушной обороны в полевых условиях на различных полигонах.
Будут разыграны тактические эпизоды по прикрытию объектов в пунктах постоянной дислокации при массированном воздушном ударе условного противника с последующим поражением целей в условиях сложной помеховой обстановки.
Оперативно-тактическая авиация Западного военного округа будет имитировать воздушные цели условного противника в ходе учения.
Всего в учении принимают участие около 500 военнослужащих и задействовано около 100 единиц вооружения и военной техники, в том числе комплексы ПВО С-300 «Фаворит», зенитный ракетно-пушечный комплекс «Панцирь-С», а также техника связи.
ТК «Звезда»: последние новости
Российский фрегат уничтожил «противников» в Средиземном море: видео Разработчик раскрыл подробности о самой мощной российской торпеде Воинские части Волгоградского гарнизона начали подготовку к военному параду в честь Великой Победы
 Ещё 5 источников 
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого149
С IKEA можно попрощаться13
Россиянам проиндексируют пенсии96
Украинцев используют как лабораторных мышей100
Россия раскрыла США способ перехвата «Сармата»159
Видео
00:34
С IKEA можно попрощаться
Вещи Статьи
03:04
Вдову Евстигнеева госпитализировали с травмой головы
Шоу-бизнес
01:21
Лишить Слуцкого мандата
Общество
00:52
Россиянам поднимут пенсии
Личный счет Экономика
00:30
Водитель уронил светофор на перекрёстке
Происшествия ДТП
01:13
Российский фрегат уничтожил «противников» в море
Войска Армия
03:37
Володин прокомментировал бойкот СМИ
Политика
00:42
Дворкович не увидел особой разницы между 13% и 15% НДФЛ
Личный счет Экономика
01:22
Поклонская обрушилась на СМИ из-за Слуцкого
Общество
01:02
Украинцев используют как лабораторных мышей
Украина В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение