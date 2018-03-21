Военнослужащие бригады РЭБ в Курской отработали вопросы прикрытия войск от ракетного нападения условного противника 

Личному составу соединения в ходе учения предстояло при помощи новейшего комплекса средств автоматизации частей и подразделений РЭБ «Москва-1» прикрыть войска от воздушного удара на расстоянии до 400 км.
Военнослужащие отдельной бригады радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Западного военного округа (ЗВО), дислоцированной в Курской области, в ходе плановой проверки боевой готовности отработали специальные задачи по прикрытию своих войск от ракетного и авиационного нападения условного противника.
При помощи новейшего комплекса средств автоматизации частей и подразделений РЭБ «Москва-1» личному составу предстояло прикрыть войска от ракетного удара на расстоянии до 400 км.
В ходе учения специалисты развернули систему РЭБ, включающую в себя стационарные и подвижные станции, для радиоэлектронного подавления системы связи и управления условного противника. Кроме того, военнослужащие соединения отработали вопросы взаимодействия с узлами связи объединения округа по обеспечению благоприятных условий для прохождения информации.
В мероприятии принимают участие более 300 военнослужащих, задействовано около 40 различных комплексов и станций РЭБ.