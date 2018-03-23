Реактивная артиллерийская бригада ЗВО примет участие в учении на полигоне в Ленобласти

Военнослужащие закрепят навыки по стрельбе и управлению огнем РСЗО «Смерч», выполнят нормативы по занятию огневых позиций, заряжанию боевых машин, а также отработают нанесение ударов по условному противнику.

На полигоне Лужский в Ленинградской области военнослужащие подразделения реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Смерч», дислоцированного в Тверской области , примут участие в бригадном тактическом учении с боевой стрельбой.

Артиллеристы совершат марш комбинированным способом в назначенный район, где выполнят боевые задачи по подавлению и уничтожению различных целей, имитирующих хорошо укрепленные позиции, огневые средства и живую силу условного противника, после чего выполнят маневр для смены позиций.

В ходе учения военнослужащие закрепят навыки по стрельбе и управлению огнем реактивных систем залпового огня «Смерч», выполнят нормативы по занятию огневых позиций, заряжанию боевых машин, а также отработают возможные варианты нанесения одиночных и групповых ударов по живой силе и бронетехнике условного противника.

Для оценки эффективности поражения целей и корректировки огня артиллерии в ходе выполнения боевых стрельб будут применяться беспилотные летательные аппараты отечественного производства, оснащенные современными цифровыми средствами визуализации и передачи данных.

Видеосигнал с аппарата-разведчика в режиме реального времени передается на пункт управления и контроля на полигоне, а также в центр боевого управления, с которого осуществлялось общее руководство ракетными пусками и стрельбами.

Завершится тактическое учение групповым огнем осколочно-фугасными реактивными снарядами на дальность более 50 километров.

Всего в учении примут участие более 100 военнослужащих, будет задействовано около 30 единиц вооружения и военной техники.