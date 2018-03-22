Подразделения РХБЗ Западного военного округа ликвидировали последствия условного химического заражения на учении в Курской области

Всего на него было привлечено более 500 военнослужащих от подразделений РХБ защиты и ракетных войск, а также артиллерии ЗВО, задействовано около 120 единиц военной и специальной техники.

Расчеты тепловых машин ТМС-65Д батальона специальной обработки войск радиационной химической и биологической защиты (РХБЗ) Западного военного округа (ЗВО), дислоцированные в Курской области , отработали практические действия по очистке РХБ заражения пусковых установок оперативно-тактического ракетного комплекса (ОТРК) «Точка-У» в ходе специального учения на полигоне Маршал Жуков.

«По замыслу учения расчеты ОТРК «Точка-У» провели условные пуски ракет по объектам инфраструктуры и командным пунктам «противника». В ходе выполнения огневых задач дивизион был атакован высокоточными ракетами противника. Рота постановки термодымовой завесы с помощью машин ТДА-3 на 4 часа скрыла смену стартовых позиций ракетчиков в инфракрасном спектре, закрыв от авиационных средств поражения действия расчетов ОТРК «Точка-У» на площади более 5 квадратных километров», –— рассказал начальник войск РХБ защиты ЗВО генерал-майор Михаил Чернышев

После выхода из района и смены стартовой позиции посты РХБ наблюдения и расчеты машин радиационной и химической разведки РХМ-6 на базе БТР-80 провели разведку местности и осуществили дозиметрический и химический контроль территории, а также дистанционно обнаружили условную зону заражения на маршруте следования колонны техники.

«Для отработки огневых задач расчеты тепловых машин ТМС-65Д и АРС-14 организовали вывод техники в пункты дезактивации и дегазации вооружения и военной техники, покинувшей район условного химического заражения и обработали термической струями зараженную технику», –— пояснил Михаил Чернышев.

Всего в плановом специальном учении РХБ защиты в Курской области приняли участие более 500 военнослужащих от подразделений РХБ защиты и ракетных войск и артиллерии ЗВО, было задействовано около 120 единиц военной и специальной техники.