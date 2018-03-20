Спецназ Западного военного округа десантировался для разведки на острова Финского залива в Ленобласти

Тактико-специальные учения с группами специального назначения Западного военного округа прошли на островах Гогланд и Тютерс ( Ленинградская область ) в Финском заливе, куда разведчики десантировались с многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ, сообщает пресс-служба ЗВО.

Затем спецназовцы провели разведку и наблюдение с использованием современных технических средств и беспилотников, блокировали важные объекты условного противника. Радисты провели сеансы связи на реальных дальностях в условиях ведения активной «вражеской» радиоразведки.

Затем разведчики скрытно были эвакуированы на аэродром. Всего в учениях приняли участие более 50 военнослужащих и четыре вертолета.