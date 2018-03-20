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Спецназ Западного военного округа десантировался для разведки на острова Финского залива в Ленобласти
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Спецназ Западного военного округа десантировался для разведки на острова Финского залива в Ленобласти 

Интересант 5 часов назад
Тактико-специальные учения с группами специального назначения Западного военного округа прошли на островах Гогланд и Тютерс (Ленинградская область) в Финском заливе, куда разведчики десантировались с многоцелевых вертолетов Ми-8АМТШ, сообщает пресс-служба ЗВО.
Затем спецназовцы провели разведку и наблюдение с использованием современных технических средств и беспилотников, блокировали важные объекты условного противника. Радисты провели сеансы связи на реальных дальностях в условиях ведения активной «вражеской» радиоразведки.
Затем разведчики скрытно были эвакуированы на аэродром. Всего в учениях приняли участие более 50 военнослужащих и четыре вертолета.
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