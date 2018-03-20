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В ВВО состоялись практические тренировки сводных противопаводковых групп
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В ВВО состоялись практические тренировки сводных противопаводковых групп 

ТК «Звезда» 6 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
Военные инженеры изучили схемы закладок, методики расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, а также особенности проведения взрывных работ на водоемах.
На водоемах Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также на специализированных учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа состоялись практические тренировки сводных противопаводковых групп инженерных подразделений.
Тренировки проводились для обеспечения контроля за ледовой обстановкой и защите гидросооружений.
Так, военные инженеры изучили схемы закладок, методики расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, а также особенности проведения взрывных работ на водоемах.
Команды саперов-подрывников на ледовой поверхности водоемов в Хабаровском, Приморском, Забайкальском и Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях, а также в Бурятии выполнили бурение лунок для закладки взрывчатого вещества, измерили толщину льда, рассчитали количество тротила для его подрыва и провели подготовку электровзрывной сети.
Практические подрывы проводились на учебно-тренировочных комплексах.
На сборы привлекались 40 команд саперов-подрывников инженерных подразделений ВВО.
Всего для борьбы с паводками в Восточном военном округе сформировано более 150 групп, в их распоряжении — около 300 единиц автомобильной техники и 40 единиц инженерной техники.
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