В ВВО состоялись практические тренировки сводных противопаводковых групп

Военные инженеры изучили схемы закладок, методики расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, а также особенности проведения взрывных работ на водоемах.

На водоемах Дальнего Востока и Восточной Сибири, а также на специализированных учебно-тренировочных комплексах Восточного военного округа состоялись практические тренировки сводных противопаводковых групп инженерных подразделений.

Тренировки проводились для обеспечения контроля за ледовой обстановкой и защите гидросооружений.

Так, военные инженеры изучили схемы закладок, методики расчета зарядов для предотвращения ледовых заторов и защиты гидросооружений, а также особенности проведения взрывных работ на водоемах.

Команды саперов-подрывников на ледовой поверхности водоемов в Хабаровском, Приморском, Забайкальском и Камчатском краях, Амурской и Сахалинской областях, а также в Бурятии выполнили бурение лунок для закладки взрывчатого вещества, измерили толщину льда, рассчитали количество тротила для его подрыва и провели подготовку электровзрывной сети.

Практические подрывы проводились на учебно-тренировочных комплексах.

На сборы привлекались 40 команд саперов-подрывников инженерных подразделений ВВО.

Всего для борьбы с паводками в Восточном военном округе сформировано более 150 групп, в их распоряжении — около 300 единиц автомобильной техники и 40 единиц инженерной техники.