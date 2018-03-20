В Центральном военном округе завершилась мобилизационная неделя

В объединениях, соединениях, воинских частях и военных комиссариатах проведены контрольные занятия по мобилизационной подготовке, специальные тренировки с привлечением гражданского персонала воинских частей по учету граждан, прибывающих по мобилизации для комплектования подразделений.

В войсках и военных комиссариатах Центрального военного округа завершились мероприятия мобилизационной недели.

В объединениях, соединениях, воинских частях и военных комиссариатах проведены контрольные занятия по мобилизационной подготовке, специальные тренировки с привлечением гражданского персонала воинских частей по учету граждан, прибывающих по мобилизации для комплектования подразделений, их распределению по должностям и обеспечению необходимым имуществом.

По результатам проведённой работы воинские части и отделы военных комиссариатов показали высокую готовность к проведению внезапных мероприятий мобилизационной готовности.