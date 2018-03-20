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Столичная военная прокуратура подвела итоги прошлогоднего призыва и обсудила планы на призывную кампанию 2018 года
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Столичная военная прокуратура подвела итоги прошлогоднего призыва и обсудила планы на призывную кампанию 2018 года 

Префектура САО города Москвы 6 часов назад
Фото: Префектура САО города Москвы
15 марта 2018 года на территории сборного пункта г. Москвы проведены инструкторско-методические сборы с председателями призывных комиссий районов, военными комиссарами районов и административных округов города, начальниками отделений подготовки и призыва граждан на военную службу военных комиссариатов районов и административных округов города Москвы, врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию призывников и администрацией сборного пункта г. Москвы.
В мероприятии приняли участие работники Московской городской военной прокуратуры и 231 военной прокуратуры гарнизона, которые довели до присутствующих анализ состояния законности в ходе призыва 2017 года.
Особое внимание офицеров военной прокуратуры в ходе проведения надзорного сопровождения весеннего призыва граждан на военную службу будет направлено на соблюдение конституционных прав граждан, в отношении которых сотрудниками военных комиссариатов проводятся призывные мероприятия, организацию в военных комиссариатах должного воинского учета, соблюдения необходимого качества изучения личностей призывников, мероприятий допризывной подготовки граждан, а также на выявление, пресечение и предупреждение противоправных коррупционных проявлений со стороны недобросовестных работников военных комиссариатов и призывных комиссий.
С 1 апреля 2018 года в 231 военной прокуратуре гарнизона будет создан консультативно-правовой пункт по вопросам призыва граждан на военную службу, для обращения за разъяснением законодательства граждан, подлежащих призыву на военную службу и их родителей.
231 военная прокуратура гарнизона, 123007, г. Москва, Хорошевское шоссе, д. 38Д 8 (495) 693-58-98
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