Столичная военная прокуратура подвела итоги прошлогоднего призыва и обсудила планы на призывную кампанию 2018 года

15 марта 2018 года на территории сборного пункта г. Москвы проведены инструкторско-методические сборы с председателями призывных комиссий районов, военными комиссарами районов и административных округов города, начальниками отделений подготовки и призыва граждан на военную службу военных комиссариатов районов и административных округов города Москвы, врачами, руководящими работой по медицинскому освидетельствованию призывников и администрацией сборного пункта г. Москвы.

В мероприятии приняли участие работники Московской городской военной прокуратуры и 231 военной прокуратуры гарнизона, которые довели до присутствующих анализ состояния законности в ходе призыва 2017 года.

Особое внимание офицеров военной прокуратуры в ходе проведения надзорного сопровождения весеннего призыва граждан на военную службу будет направлено на соблюдение конституционных прав граждан, в отношении которых сотрудниками военных комиссариатов проводятся призывные мероприятия, организацию в военных комиссариатах должного воинского учета, соблюдения необходимого качества изучения личностей призывников, мероприятий допризывной подготовки граждан, а также на выявление, пресечение и предупреждение противоправных коррупционных проявлений со стороны недобросовестных работников военных комиссариатов и призывных комиссий.

С 1 апреля 2018 года в 231 военной прокуратуре гарнизона будет создан консультативно-правовой пункт по вопросам призыва граждан на военную службу, для обращения за разъяснением законодательства граждан, подлежащих призыву на военную службу и их родителей.

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