Крым оттачивает военное мастерство вместе с Абхазией и Южной Осетией

Южной Осетии. Как отметили в пресс-службе Южного военного округа, помимо полуострова учения также проходят в Абхазии

В учениях примут участие порядка восьми тысяч военнослужащих. Будут использованы ракетные установки, артиллерийские системы и другие виды оружия.

Учения продлятся около месяца.

Украинская сторона считает незаконными учения в российском Крыму , поскольку до сих пор украинские власти считают полуостров своей территорией. При этом корабли НАТО регулярно проводят учения в Черном море.