Крым оттачивает военное мастерство вместе с Абхазией и Южной Осетией 

Как отметили в пресс-службе Южного военного округа, помимо полуострова учения также проходят в Абхазии и Южной Осетии.
В учениях примут участие порядка восьми тысяч военнослужащих. Будут использованы ракетные установки, артиллерийские системы и другие виды оружия.
Учения продлятся около месяца.
Украинская сторона считает незаконными учения в российском Крыму, поскольку до сих пор украинские власти считают полуостров своей территорией. При этом корабли НАТО регулярно проводят учения в Черном море.
Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года, в ходе референдума за воссоединение с Россией высказались 96% крымчан.