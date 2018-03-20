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Крым оттачивает военное мастерство вместе с Абхазией и Южной Осетией
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Крым оттачивает военное мастерство вместе с Абхазией и Южной Осетией 

Украина.ру 5 часов назад
Фото: Украина.ру
Как отметили в пресс-службе Южного военного округа, помимо полуострова учения также проходят в Абхазии и Южной Осетии.
В учениях примут участие порядка восьми тысяч военнослужащих. Будут использованы ракетные установки, артиллерийские системы и другие виды оружия.
Учения продлятся около месяца.
Украинская сторона считает незаконными учения в российском Крыму, поскольку до сих пор украинские власти считают полуостров своей территорией. При этом корабли НАТО регулярно проводят учения в Черном море.
Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года, в ходе референдума за воссоединение с Россией высказались 96% крымчан.
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