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В Ространснадзоре заявили о необходимости создания системы контроля за беспилотниками
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В Ространснадзоре заявили о необходимости создания системы контроля за беспилотниками 

Rambler News Service 7 часов назад
В Ространснадзоре считают необходимым создать систему контроля и надзора за беспилотными летательными аппаратами для повышения безопасности на воздушном транспорте. Об этом во вторник в ходе итоговой коллегии ведомства сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.
«Для повышения безопасности на воздушном транспорте необходимо в первую очередь возобновить практику создания межведомственного плана мероприятий по реализации рекомендаций госкомиссии по расследованию авиационных происшествий, это создание и совершенствование единой информационной системы, это создание системы контроля и надзора за беспилотными летательными аппаратами, это возможность проведения проверок без согласования с Генпрокуратурой по формализованному перечню инцидентов», — сказал Басаргин.
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