В Ространснадзоре заявили о необходимости создания системы контроля за беспилотниками 

В Ространснадзоре считают необходимым создать систему контроля и надзора за беспилотными летательными аппаратами для повышения безопасности на воздушном транспорте. Об этом во вторник в ходе итоговой коллегии ведомства сообщил глава Ространснадзора Виктор Басаргин.
«Для повышения безопасности на воздушном транспорте необходимо в первую очередь возобновить практику создания межведомственного плана мероприятий по реализации рекомендаций госкомиссии по расследованию авиационных происшествий, это создание и совершенствование единой информационной системы, это создание системы контроля и надзора за беспилотными летательными аппаратами, это возможность проведения проверок без согласования с Генпрокуратурой по формализованному перечню инцидентов», — сказал Басаргин.