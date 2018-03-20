Украинского военного заподозрили в продаже деталей танков

КИЕВ, 20 мар — РИА Новости . Военная прокуратура Центрального региона Украины задержала военнослужащего-контрактника, который подозревается в продаже элементы динамической защиты танков «Нож», сообщила во вторник пресс-служба ведомства.

Комплекс «Нож» предназначен для защиты боевых машин и стационарных объектов от бронебойных снарядов, кумулятивных средств поражения и ударно-кумулятивных боеприпасов.

По данным прокуратуры, в понедельник был задержан контрактник, который снял на территории военной части с нескольких танков Т-64БМ «Булат» элементы динамической защиты.

"Задержанный водитель танковой роты снял и продал… по 11 тысяч гривен (418 долларов) 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом, ослабив боеспособность танкового подразделения", — говорится в сообщении прокуратуры

Указанные типы зарядов используются в модулях динамической защиты танков «Нож» украинского производства.

Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинений по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» с дополнительной квалификацией по статье «похищение, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества».