Ещё
Украинского военного заподозрили в продаже деталей танков
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Украинского военного заподозрили в продаже деталей танков 

РИА Новости 6 часов назад
КИЕВ, 20 мар — РИА Новости. Военная прокуратура Центрального региона Украины задержала военнослужащего-контрактника, который подозревается в продаже элементы динамической защиты танков «Нож», сообщила во вторник пресс-служба ведомства.
Комплекс «Нож» предназначен для защиты боевых машин и стационарных объектов от бронебойных снарядов, кумулятивных средств поражения и ударно-кумулятивных боеприпасов.
По данным прокуратуры, в понедельник был задержан контрактник, который снял на территории военной части с нескольких танков Т-64БМ «Булат» элементы динамической защиты.
"Задержанный водитель танковой роты снял и продал… по 11 тысяч гривен (418 долларов) 32 линейных кумулятивных заряда с взрывчатым веществом, ослабив боеспособность танкового подразделения", — говорится в сообщении прокуратуры.
Указанные типы зарядов используются в модулях динамической защиты танков «Нож» украинского производства.
Решается вопрос о предъявлении задержанному обвинений по статье «незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами» с дополнительной квалификацией по статье «похищение, присвоение, вымогание военнослужащим оружия, боевых припасов, взрывных или других боевых веществ, средств передвижения, военной и специальной техники или другого военного имущества».
РИА Новости: последние новости
Эксперт прокомментировал указ Путина о призыве запасников на военные сборы Эксперт прокомментировал представленное Путиным новое вооружение Адмирал Валуев рассказал, как усилить Балтфлот
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Посол РФ вызван в МИД Чехии85
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора182
В Киеве дали ответ по выборам в РФ23
Порошенко нашел замену российскому газу296
Крымский мост готовят к открытию80
Видео
04:51
Порошенко нашел замену российскому газу
Экономика Украина
Косатки растерзали дельфина на глазах ученых
Наука
00:37
Зачем Путин призвал запасников
Войска Армия
00:34
Дуров ответил на ультиматум Роскомнадзора
Общество Наука и техника
03:53
Зюганова назвали незаменимым
Политика Выборы 2018
01:09
ЦИК ждет жалобы о возможных нарушениях
Политика Выборы 2018
01:36
Зафиксирован самый теплый день года
Общество Новости Москвы
02:41
Сына Трампа уличили в измене
Шоу-бизнес
02:08
«Американская трагедия» повторяется
Происшествия США
06:28
Есть ли жизнь после выборов?
Политика Выборы 2018
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение