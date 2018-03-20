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Школьники из Бабушкинского побывали на экскурсии в авиационном комплексе
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Школьники из Бабушкинского побывали на экскурсии в авиационном комплексе 

Управа района Бабушкинский 6 часов назад
Фото: Управа района Бабушкинский
Обучающиеся 8 «А» и 8 «В» классов школы № 1095 15 марта побывали на экскурсии в ПАО «Авиационный комплекс имени Ильюшина». Мероприятие прошло в рамках проекта «Заводы Детям». Об этом сообщает официальный сайт школы.
— Ученики побывали в ангарах, возле памятников, а также в макетном зале комплекса, — рассказали в школе.
Напомним, что в настоящее время основным направлением работы ПАО «Ил» является разработка грузовых и военно-транспортных самолетов. В сентябре 2012 годы были начаты летные испытания модернизированного самолета Ил-76 МД-90А с использованием новой технологии трехмерного цифрового проектирования. (вт)
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