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Российскую армию вооружат БУМ-машиной
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Российскую армию вооружат БУМ-машиной 

Российская Газета 7 часов назад
Фото: Российская Газета
Новая бурильно-ударная машина БУМ-2 будет принята на вооружение инженерных войск, пишет ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
— БУМ-2 успешно прошла полевые испытания. В 2018 году планируется проведение государственных испытаний, а затем принятие машины на снабжение инженерных войск, — рассказали в военном ведомстве.
Установка для бурения скважин в скальных породах, мерзлых и немерзлых грунтах базируется на четырехосном шасси КамАЗ повышенной проходимости. Экипаж машины два человека. Помимо мощного механического бура на телескопической стреле БУМ-2 укомплектована ручным гидроинструментом. Машина может использоваться и для создания шурфов при взрывных работах в районах возведения фортификаций.
— БУМ-2 позволит значительно повысить возможности инженерных войск при возведении временных и постоянных укреплений, — отметили в Минобороны РФ.
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