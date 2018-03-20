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Военные химики отразили атаку «диверсантов» в Приморье: видео
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Военные химики отразили атаку «диверсантов» в Приморье: видео 

ТК «Звезда» 7 часов назад
Фото: ТК «Звезда»
В Восточном военном округе прошло тактико-специальное учение военнослужащих соединения войск РХБЗ и военной полиции.
В Приморском крае специалисты войск РХБ защиты на занятиях отработали действия в нештатной ситуации: при выдвижении в район химической разведки бойцы попали в засаду. Колонну техники атаковала условная диверсионно-разведывательная группа.
Химики не испугались и вступили в бой. Во время перестрелки «нападавших» уничтожили, и колонна продолжила движение в заданный район.
По прибытию на место военнослужащие РХБЗ осуществили забор грунта, провели дозиметрический и химический контроль.
К занятиям привлекались около 50 человек, десять единиц техники, в том числе БТР-80, разведывательные химические машины РХМ-6, специальные тепловые машины ТМС-65У и авторазливочные станции АРС-14КМ.
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