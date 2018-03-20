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Для военных санаториев могут ввести квоты
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Для военных санаториев могут ввести квоты 

Парламентская газета 8 часов назад
Фото: Парламентская газета
Возврат военных санаториев к квотированию может дать возможность офицерам и военным пенсионерам получить путёвки, которые им полагаются. Об этом заявила член Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Ольга Ковитиди в ходе заседания комитета во вторник.
«Сегодня военные санатории берут людей по коммерческой стоимости, что порой препятствует праву офицеров, военных пенсионеров и членов их семей получить путёвку», — сказала она. Сенатор уточнила, что речь идёт о квотировании для получения медицинской помощи, а не для отдыха.
По словам Ковитиди, к парламентариям часто поступают вопросы со стороны офицеров, членов их семей и жён, погибших военнослужащих. «Наши военнослужащие активно принимают участие в боевых действиях, учениях и походах. Однако мы часто встречаемся со случаями снижения уровня предоставляемых им услуг. Хотелось бы изучить эти проблемы, почему санатории не в состоянии принять тех, для кого они были созданы», — сказала Ольга Ковитиди. Санатории Министерства обороны России расположены сегодня в Сочи, Анапе, Крыму, Подмосковье, Самаре, в Ленинградской и Челябинской областях, на Дальнем Востоке и на Кавказе, Камчатке, а также на западе страны.
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