Для военных санаториев могут ввести квоты

«Сегодня военные санатории берут людей по коммерческой стоимости, что порой препятствует праву офицеров, военных пенсионеров и членов их семей получить путёвку», — сказала она. Сенатор уточнила, что речь идёт о квотировании для получения медицинской помощи, а не для отдыха.